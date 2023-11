Milan, il ko col Dortmund fa male al calcio italiano: niente 5ª squadra in Champions

NELLA PROSSIMA STAGIONE

La Spagna ci sorpassa (almeno momentaneamente) al secondo posto del ranking e avrebbe così diritto a una squadra in più nella prossima stagione

La brutta sconfitta contro il Borussia Dortmund rischia di mettere fine nella fase a gironi il cammino del Milan in Champions League, ma fa male anche a tutto il calcio italiano. Il ko di San Siro, infatti, costa al momento una posizione all'Italia, che nel ranking UEFA stagionale viene scavalcata dalla Spagna. In attesa di Inter e Napoli, non è bastato il successo con qualificazione della Lazio a mantenere il secondo posto: attualmente l'Italia non avrebbe quindi un posto bonus nella nuova Champions League 2024/25 (la quinta squadra), riservato alle prime due Federazioni del ranking, in questo momento Germania e Spagna, mentre l'ltalia è scivolata al terzo posto.

La corsa è ancora lunga e nulla è compromesso, ma intanto la Spagna ci ha giocato un brutto scherzetto e con la qualificazione di Barcellona e Atletico Madrid fa en plein di squadre agli ottavi di Champions League. La Germania, nonostante una Nazionale in crisi nera, se la passa davvero bene a livello di club e guida la graduatoria UEFA con 11.071 punti, davanti appunto alla Spagna 10.437 e all'Italia (10.143). Al quarto posto, ma staccatissima, la Turchia (8.750) davanti a Belgio e Inghilterra.

