Milan, Conceiçao: "L'episodio di Theo ha cambiato la gara ma la faccia dell'eliminazione è la mia"

"La delusione è grande, siamo arrabbiati. Sapevamo di essere più forti. Abbiamo sbagliato a Rotterdam e abbiamo preparato la partita per vincerla, abbiamo sbagliato il secondo gol e diverse occasioni. Di colpe ne abbiamo e adesso dobbiamo pensare al campionato da domani, poi c'è la Coppa Italia. Dobbiamo essere più forti e lavorare di più". Così il tecnico del Milan Sergio Conceiçao dopo l'1-1 di San Siro contro il Feyenoord, che condanna i rossoneri all'eliminazione dalla Champions League. "Abbiamo giocato parecchio tempo senza un uomo a Zagabria e oggi l'episodio di Theo ha cambiato la partita, l'unico loro tiro era stato il gol - ha proseguito - Per me è una sconfitta. Non è una situazione nuova per me, ho fatto tanti errori e continuo a farli. E anche i miei giocatori li fanno. La faccia di questa eliminazione è la mia non quella di Theo".