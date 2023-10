Milan, Calabria: "Dura ma non è finita, chi non ci crede può stare a casa". Pioli lo bacchetta

“C’è rammarico per le prime due partite, dove potevamo fare più punti. Oggi hanno dimostrato di essere più forti di noi. Noi non stiamo finalizzando le occasioni, loro hanno un fenomeno che al primo tiro fa gol. Un giocatore come Mbappé fa la differenza. È dura, ma non è assolutamente finita, quindi ce la giocheremo. Chi non ci crede può stare a casa". Grande delusione in casa Milan per la sconfitta di Parigi e l'ultimo posto nel girone ma capitan Davide Calabria non molla e attacca ai microfoni di Prime. "Il risultato fa arrabbiare perché sinceramente una squadra come la nostra non può perdere 3-0". Ai microfoni di Infinity mister Pioli 'bacchetta' Calabria: "Ha sbagliato. Non c'è nessuno che lavora a Milanello con poca attenzione o poca disponibilità. Ma nel post-partita capita di dire certe cose...".