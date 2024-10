Champions League, stasera Milan-Bruges: i tre punti l'obiettivo primario

Il calendario non ha sorriso a Maignan e compagni, ma è pur vero che il nuovo format della Champions League garantisce altre sei partite nelle quali tentare di risalire la china, per altro contro avversari decisamente abbordabili come Slovan Bratislava, Stella Rossa e Dinamo Zagabria. Il problema è che, in caso di passo falso col Bruges, il distacco dalle altre big d'Europa rischia di essere a quel punto già incolmabile, almeno per la top 8. C'è poi una questione di orgoglio: il club 7 volte campione d'Europa, che appena due stagioni fa disputava una semifinale, deve tornare a imporsi sul palcoscenico più prestigioso. Uno stadio intero è pronto a spingere in questa direzione.