Milan, Bennacer: "Arrivare in fondo in Champions? Dura ma non impossibile"

"Andare fino in fondo in Champions League? Anche se sappiamo che sarà molto difficile, niente è impossibile". Non si pone limiti Ismael Bennacer a due giorni dal ritorno degli ottavi di finale contro il Tottenham. "Vedo dove eravamo tre anni fa e dove siamo ora. Logicamente, questo club deve andare ancora oltre - ha detto il centrocampista rossonero in un'intervista al sito ufficiale dell'Uefa - Personalmente, è quello che voglio. È anche quello che vogliamo come gruppo. Quando vediamo gli obiettivi che avevamo tre anni fa, si parlava di tornare in Champions League nei tre anni successivi. Il nostro obiettivo era rientrare nelle prime quattro, siamo riusciti anche a vincere lo scudetto. Quando lavori sodo, ottieni risultati. Dobbiamo fare di più".