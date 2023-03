Milan, missione Tottenham: tutto su Leao, Diaz ancora in dubbio

CHAMPIONS LEAGUE

Il portoghese rientra dopo la squalifica, lo spagnolo ha svolto personalizzato anche lunedì

C'è un Milan con Leao e un Milan senza Leao. A Londra il portoghese ci sarà e gli occhi saranno puntati tutti su di lui. Dopo aver saltato la partita di Firenze, dove è arrivata una pesante sconfitta, per squalifica, il numero 17 è chiamato a fare la differenza in Champions League. Missione Tottenham al via con i rossoneri che ripartono dall'1-0 dell'andata e vogliono riscattarsi dopo il passo falso in campionato. Per la banda di Pioli l'Europa resta l'unica competizione in cui potersi togliere qualche soddisfazione in questa stagione.

Ci si aspetta tanto, appunto, da Rafael Leao che, con il rinnovo ancora bloccato, deve dimostrare in campo tutto il suo valore. Una notte da protagonista per ritornare a essere devastante e straripante come lo scorso anno. L'obiettivo è quello di trascinare il Milan ai quarti di Champions.

Al suo fianco non è detto che ci sia Brahim Diaz, autore del gol all'andata, che deve ancora recuperare da una lieve distorsione al ginocchio. Oggi si è allenato ancora a parte, un lavoro personalizzato che lo mantiene in dubbio di sicuro per la maglia da titolare ma anche sulla convocazione. Pioli attenderà la rifinitura per sciogliere il dubbio, in un senso o nell'altro. Senza lo spagnolo, Krunic favorito su De Ketelaere per giocare dietro Giroud.

In porta ci sarà regolarmente Mike Maignan che è stato inserito in lista Uefa. Il portiere francese, lasciatosi alle spalle il lungo infortunio, ha beneficiato dell'articolo 46.2 del codice Uefa che consente alle squadre di cambiare un portiere e di inserirlo in lista Uefa: Maignan ha così preso il posto di Ciprian Tatarusanu.

Contro ci sarà Antonio Conte che tornerà in panchina dopo il periodo di stop per indisposizione fisica. Spurs letteralmente in crisi sotto la guida di Stellini, il vice allenatore. Due sconfitte nelle ultime due partite contro Wolves e Sheffield United.