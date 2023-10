Milan al bivio a Parigi: Leao, adesso tocca a te. La Lazio sul luogo del delitto  

CHAMPIONS LEAGUE

Notte da brividi per i rossoneri: Pioli non può perdere col Psg. I capitolini in casa del Feyenoord per la rivincita un anno dopo

La Lazio sul luogo del delitto, il Milan a Parigi per il primo grande successo esterno dell'era Pioli in Champions, nonostante l'emergenza. Inter e Napoli ieri non hanno cannato i due appuntamenti europei, e anche altre due italiane stasera hanno un margine di errore molto limitato. Specialmente i rossoneri, rimasti inguaiati nell'ultimo turno dal successo del Newcastle sui parigini (nel girone ci sono proprio i Magpies in testa a quota 4). I parigini appunto, che avranno in porta l'ex Donnarumma: una sfida col passato da non sbagliare: troppo importante andare avanti in Champions, Cardinale dixit. Pioli si augura non sia decisiva, ma la classifica parla chiaro: in caso di ko i rossoneri avrebbero un piede, e forse qualcosa di più, fuori dall'ambitissima competizione.

Era il novembre del 2021 quando il Milan espugnava il Cívitas Metropolitano di Madrid contro l'Atletico: un successo di prestigio ma difficile da paragonare con un eventuale trionfo al Parco dei Principi. Certo, servirà ripetere una prestazione simile, ma il livello sarà decisamente più alto. Fermare il cuore rossonero Mbappé sarà la chiave: starà a Pioli, alla 200esima panchina con i meneghini, architettare il piano perfetto. Al netto delle assenze, vista la mancanza di un big non da poco come Loftus-Cheek. Senza dimenticare Okafor e Chukwueze. Tanto, se non tutto, passerà dai piedi di Rafael Leao, in un Milan sempre più legato alle giocate dei singoli. In una notte da campioni servirà il guizzo del portoghese: ora o mai più per dimostrare di essere di un altro livello.

Maturità servirà anche alla Lazio, che rimetterà piede a Rotterdam poco meno di un anno dopo dalla disfatta in Europa League. Una disfatta che costò l'eliminazione dalla competizione per mano del bomber Gimenez. Il clima, ancora una volta, sarà infernale: non a caso Sarri ha chiesto ai suoi di presentarsi con "la faccia di ca**o". Della serie nessuna paura per non essere mangiati da un Feyenoord feroce. La doppia sfida con gli olandesi sarà determinante per le dinamiche del girone: i biancocelesti, secondi, vantano un punto di vantaggio sui biancorossi. Fondamentale quindi non perdere stasera per poi rifilare il colpo di grazia all'Olimpico. Dovranno essere i leader a tenere alta la testa: ecco perchè Immobile, dopo un periodo complicato, è destinato a ritrovare la titolarità. Appuntamento alle ore 18,45.