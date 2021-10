Manchester United, Solskjaer: "Mi impressiona lo stile Atalanta"

VERSO MAN UNITED-ATALANTA

Il tecnico dei Red Devils: "Non stiamo giocando molto bene, spero di vedere una reazione"

Alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, Ole Gunnar Solskjaer ha parole al miele per la Dea. "Mi impressionano molto la società, lo stile Atalanta, l'allenatore con le idee molto chiare - ha spiegato il manager del Manchester United - Ogni squadra può attraversare un periodo difficile. Ammettiamo che non stiamo giocando benissimo, dobbiamo migliorare. Speriamo di vedere una reazione già domani". Getty Images

"Sono favorevolmente colpito da come fanno crescere i giocatori, giovani compresi - ha aggiunto il tecnico norvegese -. Gasperini ha una filosofia centrata sull'attacco: sarebbe ingiusto citare un solo giocatore, anche se ha ottime individualita' nell'organico".

Non a caso lo United ha pescato a Bergamo un talento cristallino come Diallo. "Non a caso abbiamo preso da loro Amad Diallo, che ha ricominciato ad allenarsi con noi venerdì e prima o poi giocherà in Under 23, un giocatore bravissimo palla al piede. È molto forte, entro Natale bisogna decidere se darlo il prestito o farlo giocare qui".

Sulle critiche a Cristiano Ronaldo. "Siamo in undici in campo, tutti quanti hanno ruoli diversi. Noi mettiamo in campo una squadra che per noi è capace di vincere la partita. Non abbiamo vinto contro il Leicester, è normale. Cristiano è un fuoriclasse, sappiamo cosa può fare".

Con la Dea per dimenticare la sconfitta col Leicester. "Non siamo tanto felici in questo momento, ma abbiamo grande voglia e determinazione. Ho visto la reazione dei giocatori, prendere 4 gol ci ha svegliato un po'. È stata una bella suonata. E' importante reagire perché se vinci le tre in casa in Champions e poi fai punti fuori casa probabilmente passi il turno. C'è una ottima squadra davanti come l'Atalanta".