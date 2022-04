Liverpool, Klopp: "Il Benfica? Guai a fare come contro l'Inter"

VERSO LIVERPOOL-BENFICA

Il tecnico dei Reds alla vigilia del ritorno dei quarti: "Questo è il Liverpool più forte che io abbia mai allenato"

"Questo è il Liverpool più forte che io abbia mai avuto da quando sono arrivato". Alla vigilia del ritorno dei quarti di Champions League ad Anfield contro il Benfica, Jurgen Klopp tiene alta la tensione dei Reds: “Siamo 3-1 all’intervallo, che equivale ad un 2-0 - ha detto - Penso sia una buona base di partenza, ma se loro segnano un gol cambia tutto. Proprio come con l’Inter. Nella partita della scorsa settimana eravamo in controllo, poi il Benfica ha segnato ed è cambiato tutto. Dobbiamo esser certi di far capire ai nostri avversari che non lasceremo nulla al caso e che saremo cattivi, sportivamente parlando".

“La semifinale di FA Cup di nuovo contro il City non influenzerà la formazione per la gara contro il Benfica - ha spiegato Klopp - ma lo fa la gara dello scorso weekend sempre contro di loro. Per quanto mi risulta non ci sono infortunati, ma dobbiamo valutare la condizione di ogni singolo calciatore".

Il tecnico tedesco ha parlato poi anche degli impegni da qui al termine della stagione: "Non si può pensare di poter vincere tutti e 4 i trofei stagionali, adesso l'unica cosa a cui penso è la partita contro i portoghesi. Sabato affronteremo il City in FA Cup, poi United ed Everton in campionato e forse una semifinale di Champions League. Nonostante un calendario del genere ci hanno fissato la partita contro il Newcastle sabato 30 aprile alle 13:30 perché la gente vuole vederci in tv ora che siamo in forma, ma a me sinceramente non interessa nulla".

ALISSON: "LIVERPOOL PIU' FORTE? SE LO DICE KLOPP..."

"Il Liverpool più forte degli ultimi 4 anni? Se lo ha detto Klopp... La squadra ha grandissima qualità, quando abbiamo vinto la Champions abbiamo fatto benissimo. E' difficile dirlo, ma se lo ha detto il mister sarà la verità". In conferenza col tecnico tedesco anche l'ex portiere della Roma Alisson, che dimostra subito di avere chiaro l'obiettivo: "Abbiamo il desiderio di vincere la Champions League - ha esordito - Sappiamo che per arrivare in fondo dobbiamo battere i portoghesi domani. L'approccio alla partita sarà ottimale, porteremo rispetto all'avversario ma daremo il 100%".

