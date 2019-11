Liverpool, Klopp: "Fossi un giocatore del Napoli compatterei il gruppo. Insigne non gioca? Bene"

VERSO LIVERPOOL-NAPOLI

"Non mi sono fatto un'idea di quello che è successo al Napoli. Fossi un giocatore del Napoli farei di tutto per ricompattare il gruppo. Poi Carlo Ancelotti ha grande esperienza, è abituato a gestire queste situazioni difficili e lo farà di sicuro". Sono le parole dell'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, alla vigilia della sfida di Champions League contro gli azzurri, ancora nella bufera dopo la rivolta dei calciatori contro il ritiro punitivo arrivata dopo la sfida col Salisburgo. Champions: Napoli, testa ad Anfield

"Dobbiamo concentrarci - ha detto Klopp - su quello che vogliamo fare noi, loro hanno molta esperienza, tatticamente sono forti, hanno ottimi giocatori, hanno velocità e rapidità, sarà una partita difficilissima per noi. Non credo che le altre cose influiranno sulla partita, nemmeno per loro, saremo concentrati sulla partita".

E il tecnico tedesco è davvero concentrato solo sui suoi, tanto da non sapere nemmeno che Lorenzo Insigne non sarà della gara perché non convocato: "Ah non gioca? Ok, bene. Saranno forti comunque, nelle ultime settimane non hanno ottenuto i risultati che si aspettavano e non so perché, anche se ho letto qualcosa su quello che è successo. Ora sono a Liverpool, non in Italia, magari sentono un po' di sollievo" ha detto Klopp.

"Ci dobbiamo aspettare una partita aperta - ha aggiunto il tecnico dei Reds - poco importa chi scenderà in campo, chi lo farà al posto di Insigne sarà un giocatore forte. Quanto ai consigli, se c'è un allenatore che non ne ha bisogno è Carlo Ancelotti. Spero di poter parlare con lui, ma non mi permetterei mai di consigliare a lui cosa fare".

"Salah sta bene - ha dichiarato passando a parlare solo di Liverpool - Non sono preoccupato per questo. Joel Matip sta migliorando. Ci saranno nuovi esami clinici e vedremo come va". La vittoria sulla squadra di Carlo Ancelotti assicurerebbe ai campioni in carica il primo posto dell Gruppo E con una partita di anticipo, ma Klopp ha detto che la sua squadra non può permettersi di guardare oltre alla partita di domani: "L'errore più grande che potremmo fare è quello di pensare di aver già vinto e che cosa accadrebbe se vincessimo".

"Queste cose non sono nella nostra mente. Certo che proviamo a vincere la partita, sarebbe enorme per noi dopo l'inizio del torneo che abbiamo avuto. Il Napoli è un avversario pericoloso. Ci sono due settimane tra la sfida di domani sera e la partita di Salisburgo, ultima partita del gruppo, e ci sono tre partite nel mezzo. Perché dovrei pensare alla partita di Salisburgo adesso?", ha concluso.