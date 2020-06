Attenta Juve, il Lione recupera Depay per la Champions League

IN GRUPPO

Buona notizia per il Lione in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus. Per il big match contro i bianconeri, unico impegno stagionale dopo la chiusura della Ligue 1 per l'emergenza Coronavirus, Rudi Garica recupera infatti Memphis Depay, tornato ad allenarsi dopo la rottura del crociato. L'attaccante olandese si era infortunato a dicembre contro il Rennes ed è tornato in gruppo a circa sei mesi dall'operazione al ginocchio sinistro.

Vedi anche Calcio estero Francia: il Lione torna ad allenarsi con la Juve nel mirino

Partendo dalla vittoria di misura dell'andata, dunque, nel secondo round contro la Juve il Lione potrà giocarsi anche la carta Depay. L'attaccante ha infatti approfittato della pandemia a dello stop all'attività sportiva per lavorare con grande intensità sulla riabilitazione e farsi trovare pronto alla ripresa del calcio giocato. Un'ottima notizia per Garcia, che potrà concentrarsi sulla gara contro gli uomini di Sarri sapendo di poter contare anche sull'olandese. Un appuntamento da dentro o fuori, dove la differenza potrebbe farla anche solo una giocata. Magari la giocata di un talento come Depay.