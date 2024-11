Lille, Genesio: "Abbiamo già fatto due imprese, possiamo battere tutti"

Dopo aver battuto Real Madrid e Atletico, il Lille sogna l'ennesima impresa contro la Juventus nella quarta giornata di Champions League. "Ogni partita di Champions è diversa, ma c’è un parametro fondamentale per arrivare a un risultato: è l’impegno - ha spiegato il tecnico Bruno Genesio -. Come tutte le squadre italiane, la Juventus è molto ben organizzata e molto difficile da affrontare. È importante essere consapevoli di aver già realizzato due imprese in questa competizione. Quindi ci giocheremo al massimo le nostre chance, abbiamo il nostro pubblico che ci darà la forza". La formazione, a causa dei tanti infortunati, è in alto mare: "Sono infortunati Samuel Umtiti, Tiago Santos e Nabil Bentaleb, ai quali si aggiungono Ethan Mbappé, Hakon Haraldsson, Rémy Cabella, Thomas Meunier, Ousmane Touré. Ismaily non si è completamente ripreso. Anche André Gomes è infortunato, nonostante non sia in lista UEFA".