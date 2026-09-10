Incubo Alvalade per Leao: non è buona la prima in Champions con il Galatasaray

Partito in panchina nonostante l'assenza di Victor Osimhen, Leao è entrato con il Galatasaray già sotto 2-1 (dopo l'autogol iniziale di Inacio, il pareggio di Catamo e il sorpasso di Suarez su rigore), ma il suo ingresso non ha prodotto la svolta sperata: sommerso dai fischi a ogni tocco di palla, il portoghese ha provato qualche accelerazione sulla fascia generando solo un paio di cross, senza mai arrivare alla conclusione né riuscire a incidere sul match. A complicare la situazione ci ha pensato Zalazar al 63', inventandosi una splendida punizione che ha fissato il punteggio sul 3-1 definitivo per lo Sporting.