La Uefa alla Juventus: siete ammessi alla Champions '21-'22

Lo scorso 9 giugno era stato ufficialmente sospeso il procedimento sanzionatorio contro i bianconeri, il Real Madrid e il Barcellona

La Uefa ha ammesso la Juventus all’edizione 2021-2022 della Champions League. La lettera dell’Uefa inviata al club, e per conoscenza alla Federcalcio, è datata 14 giugno. Lo riporta l’ANSA, citando fonti vicine alla società bianconera. La comunicazione da Nyon arriva dopo che lo scorso 9 giugno la Uefa aveva ufficialmente sospeso il procedimento sanzionatorio contro i bianconeri, il Real Madrid e il Barcellona per il progetto Super League. Getty Images

Lo stop al procedimento ha quindi portato al via libera per il club bianconero (e per gli altri due 'ribelli') per partecipare alla prossima edizione della Champions League: “A seguito dell’apertura di un procedimento disciplinare contro FC Barcelona, Juventus FC e Real Madrid CF per una potenziale violazione del quadro normativo UEFA in relazione al progetto della cosiddetta “Superlega”, la Commissione di Appello UEFA ha deciso di sospendere il procedimento fino a nuovo avviso”, aveva spiegato la Uefa.