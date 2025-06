La stampa di tutta Europa celebra il Psg campione d'Europa: "Inter schiacciata dalle anti-star"

L'edizione domenicale di Aujourd'hui titola con un semplice ma significativo "I migliori". La stampa spagnola celebra Luis Enrique: Marca ricorda la figlia scomparsa del tecnico asturiano, Xana con il titolo "Si è celebrato nel cielo", mentre El Pais ed el Mundo sottolineano il ruolo del tecnico che ha guidato "il Psg a vincere in modo spettacolare la prima Champions". E su El Mundo non manca l'ironia, ma nei confronti di Kylian Mbappè che, si legge "si è trasferito al Real Madrid solo per scoprire che a Parigi si poteva diventare campioni d'Europa senza di lui". As titola 'La mano di Luis Enrique', e anche Mundo Deportivo e Sport titolano sul tecnico del PSG.