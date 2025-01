L'Italia sogna 4 squadre nella top 8, ma per la Juve è dura. Il City rischia grosso

Tre italiane nelle prime otto del mastodontico girone della Champions League a una partita dalla fine della prima fase è un'impresa non da poco. Soprattutto se si considera che anche la Juventus ha qualche speranza di agganciare il treno degli ottavi, anche se non dipende solo da lei. Portarne quattro nella Top 8 sarebbe un traguardo straordinario, e non solo per il ranking.