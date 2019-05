L'Ajax si rialza: "Testa alta, petto in fuori: la stagione non è finita"

09/05/2019

La notte più lunga della stagione dell'Ajax: difficile dormire, ripensando alla dolorosa eliminazione dalla Champions League. Eppure il reparto social della società olandese, di buon mattino, cerca di rialzare tifosi e squadra in vista di un finale di campionato ancora da giocare e che può portare l'Eredivisie (nel testa a testa con il PSV, entrambe a 80 punti). "È andata così, il nostro sogno si è infranto proprio alla fine. Eravamo così vicini all'obiettivo, a secondi dal fare la storia, a giocare una grandiosa finale. Abbiamo mostrato al mondo cosa può fare un sogno. È ciò che siamo, che amiamo fare: dare speranza ai sognatori. Oggi siamo arrabbiati ma ci rialzeremo come sempre, combatteremo come sempre. A testa alta, petto in fuori!".