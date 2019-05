Champions League, Ajax-Tottenham 2-3: Spurs in finale con un gol di Lucas al 95'

08/05/2019 di CESARE ZANOTTO

LA PARTITA

Verrà ricordata come l'edizione dei miracoli sportivi, che possono accadere soltanto se in fondo all'anima hai la più profonda convinzione di potercela fare anche quando tutto, ma proprio tutto, sembra volerti convincere a mollare. Il Tottenham, sotto 2-0 all'intervallo dopo lo 0-1 dell'andata a Londra, cancella i sogni dell'Ajax con una ripresa senza il minimo senso logico. Trascinati da uno straordinario motivatore come Pochettino, gli Spurs volano alla finale di Madrid grazie a una tripletta di Lucas Moura, eroe inaspettato di una serata memorabile, 24 ore dopo l'impresa epica del Liverpool. Due inglesi a contendersi la Champions: il giusto atto finale per chi ha dimostrato di crederci anche quando pareva impossibile.



L'Ajax vola sul velluto già dopo 5', quando De Ligt incorna di testa sugli sviluppi di un corner. Il Tottenham replica con le iniziative di Son ed Eriksen, ma la semifinale pare definitivamente indirizzata quando Ziyech - il migliore in campo per i Lancieri - trafigge Lloris con un sinistro al termine di un contropiede rifinito da Tadic (35'). E mentre compaiono già i titoli di coda, Pochettino cambia l'inerzia del match con l'ingresso in campo di Llorente, che sposta Lucas sulla fascia e soprattutto alza il baricentro degli inglesi: l'ex Psg sfrutta una ripartenza di Alli e infila Onana al 55'; poi, al minuto 59, trova il bis in seguito a un errore clamoroso di Llorente da pochi passi.



La partita a questo punto diventa un flipper impazzito, con le due squadre che se le danno colpo su colpo senza mantenere il minimo equilibrio. E se da una parte (quella del Tottenham) è anche comprensibile, dall'altra il peccato risulta mortale perché in palio c'è una finale di Champions e il punteggio andrebbe anche gestito. Invece, dopo il palo di Ziyech al 79', Vertonghen colpisce la traversa all'86' dando il via all'assalto finale. Ed è a un secondo dal gong che si materializza il miracolo, quando Alli pesca Lucas a centro area: il brasiliano, in totale stato di grazia, si gira con il mancino e trova il corridoio giusto che vale l'immortalità.