Juventus, lungo colloquio tra Sarri e Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo contro l'Atletico Madrid dovrebbe tornare in campo con la maglia della Juventus. L'infortunio che lo perseguita non è ancora del tutto alle spalle, come ammesso da Maurizio Sarri alla vigilia della sfida di Champions, ma il portoghese si è allenato coi compagni. Prima della rifinitura alla Continassa svolta interamente con il gruppo, Sarri e CR7 hanno parlato a lungo, probabilmente sulle sensazioni fisiche del portoghese.

Serrato confronto in campo tra Cristiano Ronaldo e Sarri nella rifinitura in vista della partita di Champions contro l'Atletico Madrid.





