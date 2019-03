Juventus, Allegri: "Ci siamo presi una bella soddisfazione, grande partita"

12/03/2019

"Ci siamo presi una bella soddisfazione". Di squadra, società e soprattutto personale per Massimiliano Allegri dopo le critiche di Madrid. Le mosse del tecnico hanno travolto l'Atletico Madrid come Ronaldo: "Abbiamo giocato in velocità, aggredendo e con ampiezza - ha spiegato -. Ho messo Can in difesa per non restare bloccato con tre difensori. Tutti però hanno fatto una grande partita e un salto in avanti per consapevolezza e bel gioco".

Il capolavoro tattico di Allegri ha contribuito all'impresa contro l'Atletico Madrid: 3-0, rimonta completata e quarti di finale di Champions raggiunti dalla Juventus. "I ragazzi hanno interpretato al meglio la partita giocando un'ottima partita in velocità, aggressione e ampiezza. Volevo giocare così anche all'andata, poi ci ho ripensato. Siamo stati lucidi e freddi - ha commentato Allegri -. Il rischio era di fare una partita isterica, invece ho chiesto ragazzi tranquillità perché avevamo tempo per portarla a casa, ma con grande equilibrio".



Una rimonta prevista dopo lo 0-2 dell'andata e l'errore di Lemar nel finale: "Sono dettagli e segnali che fanno la differenza. Ci è successo l'anno scorso". Allegri dopo tante critiche ora può incassare i complimenti per le scelte tattiche: "Ho cercato di trovare le situazioni giuste per aprire il gioco. Tutti hanno fatto una grande partita e hanno mostrato maturità, con una grande prestazione". Emre Can variante fondamentale: "Mettendo lui abbiamo potuto costruire meglio e non giocare con tre difensori bloccati". Tra i migliori in campo Bernardeschi: "Ha fatto una bella partita ed è un passo in avanti nel piano della consapevolezza e del gioco. Ora vedremo chi ci tocca".



Dopo una gara d'andata infelice, la Juventus ha rovesciato la medaglia al ritorno. Ormai un'abitudine per le squadre di Allegri dopo Bayern e Real Madrid, ma questa volta è finita bene: "O sbaglio prima o faccio giusto dopo. Volevo giocare come oggi anche all'andata, fu una partita in cui uscimmo dal campo dopo la traversa subita e abbiamo preso due gol da palla inattiva. Abbiamo gestito troppo a Madrid. Qui a Torino ci siamo presi una bella soddisfazione".