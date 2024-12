Juve, tre opzioni per il vice-Cambiaso: pronti Danilo, Rouhi e anche McKennie

Infine capitolo McKennie. Al rientro dopo l'infortunio, l'americano potrebbe essere la scelta a sorpresa di Thiago Motta a sinistra. La mossa per mischiare un po' le carte e dare contemporaneamente copertura, spinta ed esperienza in una posizione strategica nello scacchiere bianconero. Grazie alla sua duttilità tecnico-tattica, del resto, Weston potrebbe risultare utile non solo in fase di non possesso per coprire e presidiare la zona, ma anche in fase di possesso per provare ad appoggiare la manovra e ad accentrarsi portando palla o inserendosi da dietro come fa Cambiaso.