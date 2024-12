Juventus, speranza per Cambiaso: proverà a esserci con il ManCity

Gli esami di domenica hanno confermato che l'infortunio rimediato da Andrea Cambiaso contro il Bologna non è grave. Tanto che adesso c'è la speranza che l'esterno della Juventus possa esserci già mercoledì sera contro il Manchester City in una match chiave per la Champions League di entrambe. Il ligure proverà a esserci a tutti i costi, almeno per la panchina. Lo staff medico bianconero tenterà un recupero in extremis dopo la distrazione della caviglia sinistra. Certo, tante volte quest'anno abbiamo visto che infortuni non considerati seri, si sono prolungati per tempi infiniti e quindi la cautela è d'obbligo.