Juve, Thiago Motta pesca il jolly Mbangula e ringrazia il tuttofare McKennie ma il gioco latita

La cosa più importante era vincere e sotto questo punto di vista la Juventus ha centrato l'obiettivo. È stato più difficile che a settembre contro un PSV che ha tenuto bene il campo e che non avrebbe rubato nulla in caso di pareggio. Thiago Motta non è ancora riuscito a dare un gioco fluido, la sua squadra va a fiammate ma compensa alcune lacune con una grande voglia di vincere e di non mollare fino alla fine. McKennie e Gatti rappresentano una sorta di classe operaia al potere: l'americano, che in estate aveva le valigie in mano, è un autentico jolly, visto che in stagione ha ricoperto la bellezza di 7 ruoli senza mai deludere, mettendo in ombra i ben più titolati Koopmeiners e Douglas Luiz, per i quali sono stati investiti più di 100 milioni. Il difensore, invece, rappresenta la grinta e la capacità di crederci sempre, come testimoniato dalla caparbia azione dell'1-0. Nella serata in cui Yildiz è sembrato un pesce fuor d'acqua, Motta ha pescato anche il jolly dalla panchina: Mbangula ha sfiorato il gol a inizio ripresa per poi trovarlo nel finale, ben coadiuvato da Conceiçao, che con la sua velocità ha mandato in crisi la retroguardia olandese e anche il portiere Benitez. Una rete liberatoria, dopo il pareggio del nemico di tante battaglie Ivan Perisic che aveva gelato lo Stadium e fatto riaffiorare cattivi pensieri.