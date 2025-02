Juventus, Thiago Motta: "Un passo verso il nostro obiettivo. Vlahovic? Bene l'atteggiamento"

"Vlahovic? Mi è piaciuto l’atteggiamento, sta bene ma anche gli altri che sono entrati. Mbangula è entrato molto bene, Conceiçao ha fatto la giocata sul gol. Ci servono quelli che entrano a gara in corso per tenere alto e alzare il livello. Abbiamo bisogno di tutti. Perché non parlo di singoli? Il calcio è sport collettivo, quando parlo di individui sono il primo a dover migliorare perché sono il leader e devo trasmettere tanti messaggi. Per quanto riguarda l’esigenza sul singolo, voglio che tutti i giocatori abbiano lo stesso atteggiamento, è fondamentale". E in conferenza stampa: "McKennie è speciale, è un grande giocatore e un gran ragazzo all'interno del gruppo. Ha fatto il terzino, il centrocampista basso, il centrocampista alto, l'esterno. È un giocatore di alto livello e il giocatore di alto livello gioca dappertutto, difficile lasciarlo in panchina". Sulla sfida di domenica contro l'Inter: "Mi aspetto una gara complicata, affrontiamo una squadra forte, che in questo momento del campionato sta meglio di noi. Giochiamo in casa e abbiamo sempre lo stesso obiettivo: fare una grande prestazione e portare la vittoria della nostra parte".