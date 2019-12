Juve, Sarri: "Buoni segnali da un punto di vista mentale"

QUI JUVE

La Juve chiude il girone di Champions con una vittoria col Bayer e Maurizio Sarri è soddisfatto della prestazione. "Abbiamo incontrato una buona squadra, che veniva da una serie di vittorie importante - ha spiegato -. Durante il primo tempo è stata molto combattuta, poi loro sono calati e noi siamo venuti fuori bene. Una gra che lasica buoni segnali da un punto di vista mentale". Poi sul tridente CR7-Higuain-Dybala: "Non lo so se li potremo vedere insieme dall'inizio. Questa sera ho aspettato che ci fossero le condizioni giuste". "Il sorteggio? Tutti vogliono evitare il Real...", ha aggiunto.

"Se si parla di livello di applicazione e di voglia di fare risultato, sono stato molto contento - ha proseguito analizzando la gara -. Come dicevamo ieri, era una partita pericolosa per le motivazioni, essendo già qualificati. Invece la squadra ha fatto una buona partita a livello di applicazione, poi a volte abbiamo sbagliato molto a livello di qualità tecnica".

Poi qualche altra considerazione sul sorteggio degli ottavi. "Penso che ora si comincia a entrare in una fase in cui il sorteggio può influire fino a un certo punto - ha spiegato Sarri -. Sono rimaste sedici squadre quindi c'è il meglio dell'Europa e chiunque ti tocchi è di grande spessore". "Chiaro poi che ci sono tre o quattro squadre di grandissimo spessore, ma non si possono avere preferenze nel sorteggio - ha aggiunto -. Nell'urna delle seconde ce n'è una pericolosissima, ma ce ne sono anche altre, come le inglesi. Vediamo, ma bisogna affrontarla al top della condizione fisica e mentale, chiunque sia l'avversario".

Quanto al rendimento di Ronaldo, il tecnico della Juve non ha dubbi: "Ha vinto cinque volte il Pallone d'Oro, quindi mi sembra evidente che stiamo parlando di un fuoriclasse assoluto. CR7 ci può dare una grande mano in questo percorso, ma come tutti ha bisogno che la squadra funzioni in maniera totale. Abbiamo la fortuna di averlo con noi, ma dobbiamo avere la consapevolezza che va messo nelle condizioni di poter esprimere al 100% il suo potenziale".

Anche sul cammino in Champions della Juve poi Sarri ha le idee chiare: "Il fatto che per un paio di mesi giocheremo un po' meno è per noi importante. Perché prima di tutto possiamo lavorare, nella speranza che rientrino tanti degli infortunati, così da poter lavorare al completo e poter cercare di progredire soprattutto a livello di espressione di gioco e sicurezza". "Stasera abbiamo dovuto inventarci qualcosa, Cuadrado ha sofferto per mezz'ora per inserirsi da interno, poi nel secondo tempo l'ha fatto piuttosto bene. Abbiamo bisogno di un po' di lavoro, nella speranza di poterlo fare a ranghi completi".

Per quanto riguarda i singoli, ha impressionato la prestazione di Demiral, ma tutto il reparto difensivo ha fatto molto bene. "La mia sensazione è che tutti e quattro dietro abbiano fatto una buona partita - ha spiegato Sarri -. Poi lui è più aggressivo e veloce, magari colpisce di più. Ha fatto una grande partita, con segnali di strapotere fisico e stasera ha sbagliato poco anche a livello tecnico". "Però se si analizza bene la linea, a livello di movimenti, hanno fatto bene tutti e quattro - ha aggiunto -. E avendoli cambiati tutti e quattro è una cosa che mi dà soddisfazione".

Sulla favorita per la vittoria della Champions, invece, Sarri dice City: "Ho l'impressione che la squadra di Guardiola sia di grandissimo livello e che quest'anno abbia la testa più su questa competizione che sulla Premier, avendola vinta due anni di fila".