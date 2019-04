Juve, per vincere la Champions ci vuole un gallese al fianco di Ronaldo

22/04/2019

Joao Felix, Chiesa, Zaniolo, de Ligt, Isco e Marcelo. Sono tanti i campioni e i talenti accostati alla Juventus in chiave calciomercato, obiettivi più o meno reali per rinforzare ulteriormente la rosa per coronare il sogno Champions League. I bianconeri, però, potrebbero essersi già garantiti a gennaio, per giunta a parametro zero, l'uomo capace di infrangere il tabù: Aaron Ramsey. Il centrocampista dell'Arsenal non ha mai vinto la coppa più prestigiosa, ma ha il pregio di essere di nazionalità gallese. Cristiano Ronaldo, infatti, nelle 5 volte che ha alzato al cielo la coppa dalle grandi orecchie aveva sempre al fianco un calciatore proveniente dal Galles: Ryan Giggs ai tempi del Manchester United (stagione 2007-2008) e Gareth Bale nei 4 trionfi in 5 anni con il Real Madrid, di cui 3 consecutivi.