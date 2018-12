Juve, occhio ai numeri: solo in due hanno vinto la Champions dopo aver perso due gare nel girone

13/12/2018 di ANDREA GHISLANDI

La premessa è d'obbligo: la Juve rimane una delle grandi favorite per la vittoria finale della Champions, nonostante un girone di ritorno per nulla esaltante come testimoniano le due sconfitte contro Manchester United e Young Boys. "Siamo bravi a perdere le partite che contano meno" ha commentato a fine gara un Massimiliano Allegri imbufalito per tutti e 90 i minuti e rasserenato dal fatto di aver comunque passato il girone come primo. Due battute d'arresto inaspettate da catalogare come incidenti di percorso, probabilmente perché dopo le tre vittorie su tre il più era fatto e un certo calo di concentrazione inconscio è fisiologico e scusabile. Ma comunque due passi falsi da prendere come lezione per il futuro, perché da febbraio non si scherza più e ogni errore o sbavatura possono compromettere la stagione.



I numeri nel calcio sono importanti come i gol e le parate e da questo punto di vista suona un campanello d'allarme per Ronaldo e compagni. Nelle 26 edizioni di Champions League sin qui disputate, infatti, solo tre volte chi ha perso due partite nella fase a gironi alla fine ha alzato al cielo la coppa: il Milan di Ancelotti, due volte nel 2003 e nel 2007, e il Liverpool di Benitez nel 2005. Sempre in anni dispari, come il 2019...