Juve, ecco la Champions: Chiellini titolare per non sbagliare contro il Villarreal

IN PALIO I QUARTI

La qualificazione ai quarti di finale vale più di 10 milioni di euro

Il primo crocevia fondamentale per la stagione della Juventus è arrivato. Mentre in campionato la risalita dei bianconeri, nonostante le parole di Allegri, continua inesorabile con la vetta distante solo sette punti, in Champions è già tempo di dentro o fuori. Allo Stadium arriva il Villarreal di Unai Emery dopo l'1-1 in Spagna e Allegri per l'occasione recupera Chiellini tra i titolari, con Dybala disponibile a partita in corso. Getty Images

Il capitano bianconero non gioca dal 6 febbraio, ma è recuperato e Allegri dovrebbe schierarlo da subito al fianco di De Ligt visto il recupero a rilento di Bonucci. Esperienza, grinta e voglia di superare il turno a ogni costo fanno di Chiellini l'uomo giusto per non sbagliare l'appuntamento con la squadra spagnola, ostica più di quanto dica la carta in una partita da vincere per forza per superare il turno.

Recuperato, ma non per essere schierato già dal primo minuto, anche Paulo Dybala. L'argentino si siederà in panchina e verrà chiamato in causa qualora la partita lo richiedesse.

Il passaggio ai quarti di finale è fondamentale dal punto di vista tecnico, ma anche dal lato economico. Entrare tra le prime otto d'Europa vuole dire incassare altri 10 milioni di euro abbondanti, dopo due anni di delusioni firmate Porto e Lione.