Juve-Atletico, Chiellini: "Dobbiamo volere i quarti più di loro"

11/03/2019

- Quanto carica e fastidio vi dà la parola fallimento?

Non ci scalfisce, abbiamo grande entusiasmo e vogliamo passare questo turno per andare a giocarci la Champions. Per il resto siamo abituati a sentire la pressione dei media intorno a noi. Ci servirà grande entusiasmo e un ambiente elettrizzante per vivere una serata magica di Champions



- Quanto avete pensato a questa partita?

Ognuno di noi ha pensato a questa sfida almeno una volta al giorno. Dovremo volere questo passaggio del turno più di loro, con grande rispetto per una squadra solida e con qualità. Non sarà facile, ma nessuno da noi pensa che sia impossibile e potrebbe darci un grande slancio per il futuro.



- Le rimonte delle altre sono un segno?

Nel calcio di oggi le partite cambiano andamento per un episodio. E' un attimo far crollare le certezze, ma è la dimostrazione è che basta un attimo per cambiare le cose. Lo 0-2 non è il massimo ma non è così disastroso.



- Hai sentito Buffon?

Mi è spiaciuto per come è finita col Psg. Da capitano vivo la vigilia come sempre, con la stessa voglia.



- Come sta vivendo Ronaldo questa vigilia?

Chiedetelo a lui. Sono convinto che farà una grande partita come ha fatto in questi mesi.



- Cinquecento presenze con la Juve: come ti senti?

In tutte le ricorrenze precedenti ho avuto partite speciali. Mi auguro di poter ricordare anche quella di domani come merita.



- C'è una partita di queste 500 che ricordi volentieri?

Lo 0-0 in casa del Barcellona, capita in pochi di uscire indenni dal Camp Nou. Poi spero che sia quella di domani...



- L'esultanza di Simeone vi ha stimolato o infastidito?

Con tutto il rispetto vogliamo passare il turno ed esultare, ma non in faccia a lui. Non ci curiamo di quello che fanno gli altri.



- Che effetto farà sfidare Morata allo Stadium? Quanto è complicato non prendere gol?

Speravamo che potesse rimanere qui e soprattutto che non andasse all'Atletico a gennaio. Gli vogliamo bene a prescindere da quello che accadrà. Dovremo stare attenti a chiudere gli spazi e non avere fretta di dover segnare per forza subito. Dobbiamo essere lucidi e fermi, anche un po' più spensierati.



- Come spieghi la difficoltà nell'attaccare l'Atletico Madrid?

Ha caratteristiche molto simili alle nostre, è molto difficile fargli gol e ho molta stima nei loro confronti. Hanno punti deboli come li abbiamo noi.