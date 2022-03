Italiane spettatrici non interessate: alle 12 i sorteggi di Champions in diretta

Dopo l'uscita di Inter e Juve, squadre italiane spettatrici non interessate dei sorteggi dei quarti di finale di Champions League che si terranno oggi alle 12 a Nyon e saranno visibili in diretta su Canale 20, Mediaset Infinity e in streaming sul nostro sito Sportmediaset.it. Villarreal, Atletico Madrid, Chelsea, Benfica, Real Madrid, Liverpool, Manchester City e Bayern Monaco attendono di sapere il loro destino. Sorteggio libero e sono previsti anche gli scontri tra due squadre della stessa nazione, ce ne saranno almeno due: Spagna e Inghilterra tremano con tre rappresentanti a testa. Saranno sorteggiati anche gli accoppiamenti per le semifinali.

Getty Images