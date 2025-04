Inzaghi condottiero e perfetto stratega: in questa Inter c'è tanto del suo allenatore

Inzaghi elogia i suoi uomini e li difende quando sente che c'è bisogno di 'proteggerli' dagli attacchi esterni. E i suoi ragazzi lo seguono e lo elogiano: un Inzaghi alla... Mourinho. L'allenatore nerazzurro è stato capace di creare un gruppo dedito in tutto e per tutto alla causa, pronto al sacrificio. Un gruppo solido, in cui tutti i giocatori, nessuno escluso, vengono chiamati in causa. Nessun malumore, nessuna voce fuori dal coro. Inzaghi dosa perfettamente le forze a sua disposizione. Turnover ragionato tra campionato e coppe, tra infortunati e giocatori che hanno bisogno di tirare il fiato. "L'Inter è forte mentalmente, altrimenti non si spiegherebbe una reazione così", ha detto ancora il tecnico nel dopo gara. Perfetto condottiero, che non perde mai il timone della sua nave, e abile architetto, è solo uno dei due allenatori nella storia dell'Inter ad aver raggiunto la semifinale in almeno due stagioni diverse tra Coppa dei Campioni e Champions League, dopo Helenio Herrera, che ha conquistato questo traguardo quattro volte di fila tra il 1963/64 e il 1966/67. Due semifinali di Champions in tre anni lo consegnano già nella storia dell'Inter. Ma Inzaghi, con i suoi ragazzi, vuole scrivere un finale ancora più bello.