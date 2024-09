Inzaghi: "Complimenti ai ragazzi, ma davanti serve più tecnica"

qui inter

Il tecnico nerazzurro riavvolge il nastro: "Abbiamo giocato con personalità, come a Istanbul c'è stato equilibrio. Fiducia per Dimarco in vista del derby"

L'Inter ha superato indenne l'esordio nella nuova Champions League in casa del Manchester City. All'Etihad Stadium non sono mancate occasioni, e addirittura i nerazzurri tornano a casa con qualche rimpianto per alcune opportunità non concretizzate. Al 90' però Simone Inzaghi guarda il bicchiere mezzo pieno: "I ragazzi sono stati bravi, abbiamo lavorato bene insieme - le parole del tecnico piacentino ad Amazon Prime -. E non sono mancate le occasioni per fare gol. Il primo tempo è stato migliore del secondo dove abbiamo sofferto. Ma alla squadra ho già fatto i complimenti. Cosa manca per fare l'ultimo salto? Gli ultimi 30 metri bisogna lavorare meglio e avere maggiore tecnica. La rifinitura è importante, dobbiamo migliorare. Negli occhi rimane l'occasione nel primo tempo di Taremi che non ha calciato ma ha preferito passare".

Impossibile non chiedergli della scelta iniziale di lasciare Lautaro Martinez in panchina: "Ragiono in base a quello che vedo in allenamento, non si tratta di turnover. Ho 22 calciatori a disposizione, davanti a tutto c'è il bene dell'Inter. Sarà un derby sentito come sempre, specialmente per i tifosi che non ci hanno mai lasciati soli come anche stasera. Prepareremo il Milan in pochi giorni, avremo contro una squadra di valore". A proposito: Dimarco può recuperare come svelato dallo stesso tecnico "Non correremo rischi ma c'è fiducia. Se farà una buona rifinitura sarà tra i convocati. L'ho visto meglio".

Poi un'ultima battuta sulla gara col City: "Abbiamo giocato con personalità quando avevamo la palla la e difesi quando era il momento - ha aggiunto a Sky Sport Simone Inzaghi -. Abbiamo collezionato anche occasioni limpide con Carlos Augusto e Darmian per dirne due. Loro sono stati fortissimi: come a Istanbul c'è stato equilibrio. Poi a decidere sono sempre gli episodi".

