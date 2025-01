Inter, per Calhanoglu niente Monaco: punta alla panchina nel derby

Dalla rifinitura emerge anche l'affaticamento agli addominali per Taremi: l'iraniano non ha partecipato alla seduta ma domani dovrebbe essere comunque convocato, era previsto giocasse titolare con Lautaro ma il problema fisico pone in netto rialzo le quotazioni di Arnautovic. L'assenza di Calha rilancia Asllani in regia, in difesa si dovrebbe invece rivedere Pavard, così come sulla fascia sinistra Dimarco.