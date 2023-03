Inter, Milan e Napoli: ansia verso il sorteggio, dalle big agli euroderby

© Getty Images

Sono ore di attesa per Inter, Milan e Napoli che aspettano con trepidazione il sorteggio dei quarti di finale di Champions League. Domani alle 12 a Nyon le tre squadre italiane conosceranno il loro destino. Nell'urna anche Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Chelsea e Benfica. Le ultime due, sulla carta, sembrano essere le più abbordabili, ma a questo punto della competizione nulla è scontato. Non ci saranno vincoli quindi c'è anche il pericolo di un euroderby: in questo caso un formazione italiana sarebbe sicuramente nelle top 4 d'Europa.