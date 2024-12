Champions League, Inter finalista per l'Opta Predictor: meglio solo il Liverpool

Secondo le proiezioni del simulatore di Opta, l'Inter il 98,1% di probabilità di qualificarsi tra le prime otto della Champions League, garantendosi così l'accesso diretto agli ottavi di finale. Per quanto riguarda la corsa al titolo, le possibilità di sollevare la Champions League per la quarta volta nella sua storia sono stimate al 14,9%. Tuttavia, le probabilità di arrivare in finale e perderla sembrano più alte, poiché la squadra nerazzurra ha il 26,8% di possibilità di piazzarsi al secondo posto.