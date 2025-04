Inter, Inzaghi dopo il Bayern: "Che mentalità! La prestazione è ancora più bella del risultato"

Il tecnico dell'Inter poi ha portato tutta la felicità in conferenza stampa: "Dovremo essere bravi a San Siro, ma chiaramente c'è soddisfazione. Siamo stati bravissimi dall'inizio alla fine, ci abbiamo sempre creduto anche sull'1-1. Senz'altro è una delle vittorie più belle, ma dovremo dare seguito alla prestazione. Manca l'ultimo passetto per arrivare in semifinale. Gli infortuni? Non ne ho mai avuti così tanti. All'intervallo avevamo Acerbi sul lettino, alla fine ha stretto i denti. Dimarco è da valutare in vista del Cagliari, volevmo fargli giocare venti minuti ma abbiamo preferito non rischiare. Sono contento per Frattesi, non ha mai mollato. Sono stato fortunato a trovare questi ragazzi: sono attaccati alla maglia e si stanno superando".