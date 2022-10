Inter, Inzaghi: "Agli ottavi facendo qualcosa di speciale"

L'Inter vola agli ottavi di Champions











































1 di 23 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 23 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Giustamente soddisfatto per il passaggio agli ottavi di Champions, Simone Inzaghi, in tribuna per squalifica, si gode il poker al Viktoria Plzn e guarda con fiducia al futuro della sua Inter: "Sapevamo di essere in un girone durissimo - dice tornando ai giorni del sorteggio -, siamo andati al di là delle aspettative. Grosso applauso a questi giocatori". E ancora: "Per raggiungere il primo traguardo stagionale dovevamo fare qualcosa di speciale. Siamo cresciuti partita dopo partita, il doppio confronto con il Barcellona ci ha dato tanta autostima. Siamo contenti per tutto il mondo Inter".