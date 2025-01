Inter in Champions con la Thuram e Lautaro, il dubbio per Praga è in regia

Partita, si diceva, decisiva. Quindi lecito aspettarsi che al netto dell'assenza di Calhanoglu (il turco potrebbe provare a rientrare nel fine settimana a Lecce, più probabile però rivederlo contro il Monaco) non ci siano particolari rotazioni. Tradotto: Thuram ha riposato per oltre 60 minuti contro l'Empoli e tornerà a fare coppia dal primo minuto con Lautaro, Mkhitaryan ha rivisto il campo nel secondo tempo contro i toscani e a Praga sarà nuovamente titolare, così pure Bastoni in difesa. Portiamoci invece dietro il dubbio in regia, per ora. Con l'armeno e Barella, a centrocampo è infatti ipotizzabile un ballottaggio Zielinski-Asllani: a favore del polacco potrebbe giocare la maggior esperienza internazionale. Presto per sbilanciarsi, per Inzaghi ci sono ancora l'allenamento odierno e quello di domani per valutare, soppesare le alternative e decidere. In difesa Pavard e De Vrij con Bastoni (Acerbi non ha ancora messo piede in campo), sulle fasce ci saranno invece Dumfries e Dimarco.