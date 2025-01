Serie A, ecco come si assegnerebbe lo scudetto se Inter e Napoli arrivano a pari punti

Ma come verrebbe assegnato lo Scudetto nel caso le due squadre arrivassero con lo stesso punteggio al termine della 38esima giornata? Inter e Napoli si giocherebbero tutto in una gara secca. Esattamente in uno spareggio da 90 minuti con rigori in caso di parità (niente supplementari). A ospitare la sfida sarebbe la squadra meglio classificata: in questo caso risulterebbero determinanti i risultati negli scontri diretti andati in scena nella stagione regolare.