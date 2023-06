Inter, "From Milano to the stars": la cupola della Galleria si tinge di nerazzurro

Milano si colora di nerazzurro in vista della finale di Champions League di sabato sera. Fino al 10 giugno la cupola di Galleria Vittorio Emanuele II diventa una volta stellata che si tinge dei colori dell'Inter, con al centro il logo del club. L'installazione è parte della campagna "From Milano to the stars", lanciata dall'Inter dopo la semifinale ed enfatizza il legame con Milano: un regalo alla città e a tutti gli interisti che potranno alzare gli occhi al cielo e sognare insieme di raggiungere le stelle.