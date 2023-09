Inter, Frattesi: "L'assist a Lautaro? Che culo! In realtà era un tiro in porta"

INTER

Il centrocampista nerazzurro: "Siamo stati bravi e fortunati a rimanere in partita"

© afp Entrato dalla panchina Davide Frattesi ha saputo dare anche contro la Real Sociedad un contributo fondamentale, non fosse altro che per l'assist, diciamo così, per il pareggio di Lautaro che salvato i nerazzurri all'esordio in Champions. Un passaggio che lo stesso centrocampista dell'Inter ha descritto senza giri di parole: "Siamo stati bravi a fortunati a rimanere in partita" ha dichiarato alla fine del match. "Abbiamo tanti giocatori che sono andati in nazionale, che hanno viaggiato molto. Ci può stare, nel derby avevamo speso tante energie. L'importante era portare a casa almeno un punto. Ma possiamo fare sicuramente meglio, è stata una partita difficile, soprattutto il primo tempo. L'assist a Lautaro? Che culo". Il riferimento, è chiaro, è al fatto che in realtà il suo era stato un tentativo di tiro in porta. A volte, però, nella vita serve anche una buona dose di fortuna.

Sincero Frattesi e altrettanto sincero anche Lautaro: "Non sono soddisfatto, non abbiamo giocato bene, non abbiamo fatto quello che avevamo preparato. Siamo entrati in campo male, in difficoltà, dobbiamo migliorare tanto". Così infatti l'argentino ai microfoni di Prime. Difficoltà che il capitano nerazzurro non attribuisce alla stanchezza post derby: "Non credo siano i tanti impegni, abbiamo affrontato una squadra alta che veniva a pressarci, eravamo sempre in fuorigioco, è sempre difficile giocare contro queste squadre che vengono a pressarti alto. Dobbiamo lavorare su questo, anche nel derby non siamo sempre usciti bene. L'importante è essere usciti dal campo almeno con un punto, sapevamo che erano una squadra forte che ha messo in difficoltà tanti, uno stadio piccolo con la gente che si fa sentire. L'importante è non aver perso o il girone si faceva difficile, almeno andiamo a casa con un punto".

Più soddisfatto Sommer, autore di un'ottima prova, addirittura miracoloso a inizio ripresa su Oyarzabal: "Sono molto felice per il punto perché non abbiamo fatto bene, dobbiamo ammetterlo. Soprattutto nel primo tempo. Ma questa è la Champions League, nella ripresa abbiamo avuto qualche situazione e alla fine è stato importante prendere un punto. Dobbiamo correggere gli errori. Siamo una grande squadra, l'abbiamo dimostrato portando via un punto in una partita molto difficile. Dobbiamo migliorare ma abbiamo dimostrato carattere".