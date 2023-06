Inter, da San Siro a Piazza Duomo: Milano si prepara alla notte di Champions

VERSO CITY-INTER

Approntato il piano sicurezza per la finale contro il Manchester City

© inter.it Milano si prepara alla grande notte. La Milano interista, dove la Galleria Vittorio Emanuele già rispende dei colori nerazzurri e sui balconi sventolano le bandiere. Perché comunque andrà a Istanbul, l'Inter ha già raggiunto una meta impensabile più che imprevista e l'orgoglio del suo popolo riempie le piazze, le vie, le case della città. E domani sera quell'orgoglio si riverserà nel cuore di San Siro dove ad assistere al match contro il Manchester City ci saranno 46.200 cuori trepidanti. Da qui anche la necessità di un piano sicurezza importante e massiccio.

Il Meazza, ma non solo. Da piazza Duomo a piazza Castello fino ad arrivare a tutti gli altri punti nevralgici della città, Prefettura e Questura hanno predisposto tutto per garantire la massima presenza. I controlli, con un ingente numero di agenti, inizieranno dalla mattina. Tutta l'area circostante lo stadio, dove confluirà la maggior parte dei tifosi, sarà delimitata e chiusa al traffico ordinario.

Qui, come sempre, sarà vietata la somministrazione di alcolici, mentre sarà consentita all’interno dello stadio con birre di gradazione alcolica non superiori a cinque gradi. In caso di successo, dopo la partita il popolo nerazzurro dovrà comunque lasciare l'impianto e al di là dei conseguenti eventuali festeggiamenti per le vie di Milano, il saluto alla squadra dovrebbe essere poi previsto per la domenica pomeriggio, dalle 15.30 in poi, con Inzaghi e i giocatori che a bordo di un autobus turistico scoperto seguiranno un percorso già concordato con la Questura.