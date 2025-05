Inter, Lautaro Martinez: "La Champions è un sogno di nuovo alla nostra portata"

Lautaro Martinez carica la sua Inter a pochi giorni dalla finale di Champions League, in cui l'argentino si ritroverà faccia a faccia con uno dei suoi rivali più accreditati per la conquista del Pallone d'Oro, Ousmane Dembélé: "È un sogno che è di nuovo alla nostra portata: non voglio nemmeno pensare se riuscirò o meno a raggiungere il traguardo che tutti vogliamo e che manca all'Inter da tanto tempo - le parole del capitano nerazzurro ai canali della Uefa -. Voglio davvero godermi il momento, la partita: se vinceremo, sarà un sogno che si avvera. La semifinale di ritorno col Barcellona? Ho passato due giorni a casa a piangere, perché i primi due giorni sono stati davvero duri. La gamba mi faceva così male che non riuscivo ad alzarla. Grazie ai medici e ai fisioterapisti che hanno fatto un ottimo lavoro - e anche gli straordinari - sono potuto entrare in partita, non al 100%, ma nelle condizioni migliori. Quando il Barcellona è passato in vantaggio all'87' non riuscivo a crederci: sembrava tutto a nostro favore, perché in entrambe le partite siamo andati due gol sopra... I miei compagni hanno però dimostrato ancora una volta tanta forza e determinazione, pareggiando e portando la gara ai supplementari. Meritavamo di raggiungere la finale per i sacrifici che abbiamo fatto e per il duro lavoro di tutta la squadra. Onestamente sono molto orgoglioso di questa squadra e spero che riusciremo a mettere la ciliegina sulla torta".