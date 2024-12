Inter: cautela per Acerbi, Taremi e Zielinski gli uomini Champions di Inzaghi

E' possibile rinunciare a un Thuram che segna come non mai, crea superiorità numerica con i suoi continui strappi, assiste i compagni e, quando serve, sa pure mettere a disposizione della squadra la sua struttura fisica anche in fase difensiva, si vedano ad esempio i calci d'angolo avversari? E' ciò su cui sta riflettendo Inzaghi alla vigilia del match dell'Inter contro il Bayer Leverkusen. Ma c'è Lautaro che ha bisogno di ritrovare fiducia sotto porta, e lo può fare solo giocando, c'è Taremi che è stato sinora l'attaccante sempre in campo dal primo minuto in Champions e, su tutto, c'è pur sempre la necessità di continuare a dosare le energie, anche in un match potenzialmente decisivo come quello di domani sera. Vero è che la Lazio è temporalmente distante, visto che la sfida scudetto coi biancocelesti è in programma tra una settimana esatta, ma tutto va soppesato con la massima attenzione.