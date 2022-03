Inter, caccia all'impresa ad Anfield: tanti debuttanti, Dzeko guida la carica

CHAMPIONS LEAGUE

In Champions solo lo United ha passato il turno dopo uno 0-2 in casa all'andata, ma c'era la regola dei gol in trasferta appena andata in pensione

Tutto dice Liverpool, ma nella testa dell'Inter c'è tanta voglia di stupire nel ritorno degli ottavi di Champions League. Dopo lo 0-2 di San Siro, agli uomini di Inzaghi servirà un'impresa vera e propria ad Anfield contro la corazzata devastante di Klopp. Sia sotto l'aspetto tecnico-fisico, sia sotto quello mentale e caratteriale con tanti debuttanti nel tempio dei Reds. Getty Images

Vedi anche Calcio Inter, Inzaghi: "Sarà dura, ma ce la giocheremo. Perisic? Stanno tutti bene"

Rosa alla mano, al netto delle scelte di formazione di Inzaghi, nelle fila nerazzurre sono solo in cinque ad aver già messo piede ad Anfield: Vidal, Darmian, Sanchez, Gosens e Dzeko. Per tutti gli altri sarà un debutto da brividi: da Brozovic a Lautaro, passando per Perisic, Calhanoglu, Dumfries e Bastoni. E proprio alla grinta di "Re Artù", chiamato a sostituire Barella, e ai gol di Dzeko, già decisivi contro lo Sheriff e lo Shakhtar per centrare gli ottavi dopo un decennio di astinenza, l'Inter potrebbe aggrapparsi per resistere alla potenza di fuoco del Liverpool, tentare l'impossibile e ribaltare tutti i pronostici.

Guardando le statistiche, del resto, nella storia della Champions League finora soltanto una squadra, il Manchester United contro il Psg, è riuscita a passare il turno dopo uno 0-2 all'andata. Ma solo grazie alla regola del gol in trasferta appena andata in pensione.

Dato che fa riflettere sulla portata dell'impresa necessaria all'Inter per passare ad Anfield e che deve fare inoltre i conti con un avversario straordinario sotto tutti gli aspetti. Sul piano del gioco, della capacità realizzativa e della solidità difensiva. Una macchina perfetta che in casa non perde da un anno esatto, infilando un filotto impressionante di 21 vittorie e 7 pareggi. Numeri da paura, impreziositi inoltre dal ruolino implacabile di Salah & Co. negli ultimi mesi con 12 successi di fila e solo 4 gol incassati. Ad Anfield tutto dice Liverpool, ma l'Inter ha tanta voglia di impresa.