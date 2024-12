Champions League, Inter e Atalanta contro Leverkusen e Real per avvicinare gli ottavi

Per quanto riguarda i bergamaschi, naturalmente, l'attesa è alle stelle: al Gewiss Stadium arrivano i campioni in carica e in città c'è grande entusiasmo, dopo le 9 vittorie di fila in campionato, nonché voglia di rivincita in seguito alla sconfitta in Supercoppa ad agosto. Per difendere e rafforzare l'attuale quinto posto Gasperini potrebbe far rifiatare Retegui schierando Pasalic a supporto di Lookman e De Ketelaere. Il tecnico ha già ammonito i suoi di far attenzione all'eccessiva euforia, perché di fronte ci sarà una squadra che sembra essersi messa alle spalle il periodo di appannamento e che brama la rimonta dall'attuale 24° posto in classifica, che al momento la terrebbe solo per un soffio ai playoff. Ancelotti ritrova al 100% Bellingham e, con tutta probabilità, anche Vinicius dal 1', a completare il terzetto da sogno con Mbappé. La Dea punta a sfruttare l'inerzia positiva, per poi provare a blindare la qualificazione a fine gennaio, quando a Bergamo arriverà lo Sturm Graz. A quel punto la trasferta di Barcellona potrebbe diventare solo l'occasione per mettersi ancora in mostra su un palcoscenico di prestigio.