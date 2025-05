Inghilterra vicina a stabilire un record di presenze: sei squadre nella prossima Champions League

Mentre l'Italia si lecca le ferite per non essere riuscita a replicare le cinque squadre in Champions League come quest'anno, l'Inghilterra è a un passo dal festeggiare un nuovo record di presenze nella massima competizione continentale per club: avere sei club al via la prossima stagione. Le nette vittorie di Manchester United e Tottenham nell'andata delle semifinali di Europa League, infatti, preludono a una finale tutta firmata Premier League. E siccome nessuna delle due si qualificherà per la Champions tramite il campionato (sono entrambe nella seconda metà classifica), la vincente del derby europeo si garantirà un posto di diritto tra le grandi d'Europa. Unito al fatto che l'Inghilterra, insieme alla Spagna, si è meritata sul campo cinque posti direttamente dal campionato, significa realizzare una situazione mai verificatasi prima, con un singolo Paese in grado di avere sei squadre che competono nella stessa edizione della Champions League.