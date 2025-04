Il Real crolla, Carletto è a un bivio ma vuole crederci: "Difficile ma le proveremo tutte"

La storia vale poco o tanto nella Casa Blanca, a seconda se si guardano i risultati immediati o ci si limiti a lucidare la stanza dei trofei. Carletto è staccato da un Barça che sembra avviato verso il titolo ed è molto vicino all'eliminazione in Europa. Se non dovesse centrare nulla, insomma, è probabile che si arriverà al cambio di panchina, anche se, vista da fuori, tutta la vicenda sembra una follia. Ma non ci si può basare su concetti da comuni mortali quando si parla dell'Olimpo bianco. Ancelotti ha vinto talmente tanto e ha così tante squadre che lo vogliono che, pur stando benissimo a Madrid, non si farebbe grossi problemi a dover salutare il Bernabeu. In Brasile c'è chi sogna di vederlo sulla panchina verdeoro e molti club prestigiosi farebbero carte false per portarlo da loro, anche se non è proprio di primo pelo...