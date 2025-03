Il Bayern Monaco pensa ad azioni legali contro il Canada per l'infortunio di Davies

Tornando a Davies, il club bavarese sta pensando ad azioni legali contro il Canada: "Chiediamo alla nazionale canadese un chiarimento sul fatto che un giocatore con un ginocchio già compromesso sia stato messo su un volo intercontinentale di dodici ore senza una valutazione medica accurata: secondo noi si tratta di negligenza medica. L'impiego di Davies, che già soffriva di problemi muscolari, in un match sportivamente irrilevante (contro gli Stati Uniti in Nations League Concacaf, ndr) per noi è incomprensibile. Lui non ha colpe: è il capitano e si è preso la responsabilità di giocare. Ma non si capisce come mai il Canada, già qualificato per i Mondiali 2026 in quanto Paese ospitante, si sia preso il rischio con un giocatore chiave come lui" ha spiegato l'ad Jan-Cristin Dreesen.