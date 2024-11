Hutter: "Bologna in fiducia, ma il Monaco vuole fare punti"

Secondo in Ligue 1, il Monaco viaggia forte in Champions League, dove ha collezionato due successi con Barcellona e Stella Rossa e un pareggio a Zagabria con la Dinamo in tre partite. Vive però un momento di flessione. Se il Bologna è reduce da due vittorie consecutive in campionato con Cagliari e Lecce, i monegaschi sono incappati in altrettanti ko con Nizza e Angers. Il tecnico Adolf Hutter non nasconde la rabbia e invita i suoi a una reazione: "Abbiamo subito due sconfitte molto diverse l'una dall'altra e l'ultima con l'Angers non ce l'aspettavamo e mi ha fatto arrabbiare. Non l'ho nascosto alla squadra: se vogliamo essere ambiziosi, dobbiamo fare meglio. Non possiamo giocare e perdere così e penso che la squadra l'abbia capito. La gara di domani appartiene a un'altra competizione: arriviamo con 7 punti e vogliamo andarcene dopo averne conquistati altri".